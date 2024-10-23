«Акрон» и «Рубин» огласили составы на важный кубковый матч

Вечером среды в рамках Кубка России в шестом туре группового этапа сойдутся тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Оба поволжских клуба перед очным поединком огласили свои составы.

«Акрон»: Нагаев, Баранок, Витор, Фернандес, Галоян, Москвичев, Пестряков, Палиенко, Хубулов, Чибота, Тимошенко;

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.

Напомним, что матч определит команду, которая сыграет в Пути регионов в плей-офф Кубка России. Сейчас у «Рубина» шесть очков и третье место, а у «Акрона» - восемь очков и второе место. Текстовая трансляция встречи - на нашем портале.