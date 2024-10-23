Батраков и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Сегодня, 23 октября, «Локомотив» встретится на выезде с «Ростовом» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин (вр), Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов (к), Батраков, Карпукас, Севикян, Пиняев, Воробьёв.

Начало кубковой игры между «Ростовом» и «Локомотивом» запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.