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«Динамо» отправилось на матч без Тюкавина и ещё 11 игроков основы

23 Октября 2024 • 17:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
24.10 19:00

В четверг «Динамо» проведёт гостевой матч против «Крыльев Советов» в Кубке России. В турнирном плане для команды Марцела Лички игра не имеет значения – «бело-голубые» уже никуда не денутся со второй позиции в группе.

На матч в Самару «Динамо» отправилось без двенадцати футболистов основной обоймы, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

«Лунёв, Бальбуэна, Фомин, Карраскаль, Бителло, Артур, Нгамалё и Тюкавин остались в Москве готовиться к встрече РПЛ с «Химками». Кутицкий дисквалифицирован, а Даса, Майсторович и Лаксальт травмированы», - сообщил источник.

Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» стартует в четверг, 24 октября, в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин

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