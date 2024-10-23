Пономарёв: «ЦСКА будет третьим, «Спартак» ему не конкурент»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о шансах «армейцев» на золотые медали в этом сезоне.

- «Армейцы» в последних играх обнадеживают?

- По результатам вопросов нет, а вот по игре… Ведь если взять матч на Кубок, то «Ахмат» действовал интереснее. Грозненцы как-то комбинировали, импровизировали. Я еще удивился, почему команда Ташуева идет на последнем месте. Не понял этого. ЦСКА играл более предсказуемо, что ли.

- Зато победил.

- Согласен. И вообще сейчас состав довольно стабильный. В обороне все порядке. Николич может варьировать среднюю линию – добротных полузащитников хватает. Да и в атаке есть варианты – Мусаев, Гуарирапа. Да и Койта. Забил вчера, молодец. Так что мы обязательно поборемся за призовое место. Я даже в этом не сомневаюсь!

- Сейчас многие восхищаются голевым пасом Пьянича с углового.

- Нет, ребята, рано восхищаться!

- Почему?

- Ну а что? Отдал всего одну голевую! Только одну. Так это вам любой опытный полузащитник отдаст один такой пас. Давайте смотреть, что будет дальше. На дистанции. Если Пьянич будет впахивать, то все у него будет в порядке. Если просто будет стоять на месте и отдавать пасы, то я даже не знаю… В нашем чемпионате нужно двигаться. А не просто стоять на месте.

- Вы считаете, что он не будет выходить в стартовом составе?

- Пока я, честно говоря, не уверен, что это игрок для основы. Опыт у него колоссальный. Но, думаю, он пришел сюда заработать последние деньги. Надежда на него есть. Но если он только будет пасы раздавать без двигательной активности – это не годится!

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- Вы сказали, что ЦСКА поборется за призовое место. За второе или третье?

- За третье. Первые два места разыграют «Краснодар» и «Зенит». У них составы сильнее, чем у «армейцев». Есть игроки, которые могут в одиночку все решить. А ЦСКА будет бороться с «Локо» и «Динамо» за бронзу. Но «армейцы» окажутся выше и «бело-голубых», и «железнодорожников».

- А как же «Спартак»?

- А вы видели матч «красно-белых» против «Краснодара»? Как можно так проигрывать дома?! Станкович совершенно не выстроил игру команды в обороне. Нет, нет, «Спартак» - не конкурент ЦСКА. В защите «красно-белые» просто безобразно действуют! Тренер намудрил со схемой. Поставил под Кордобу Абену. И что получилось? Счет на табло. Нет, этот тренер меня разочаровал.

Александр Сычёв