Бонгонда: «Спартак» обязан был побеждать махачкалинское «Динамо»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о победе команды в минувшем кубковом матче.

Напомним, 22 октября «Спартак» одолел на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0.

«Самое главное, это был матч, в котором мы были обязаны побеждать. Мы хотели победить. Вот такая была мотивация — победить», — цитирует Бонгонду «Матч ТВ».

По мнению футболиста, до удаления игра была примерно равная, но «Спартак» больше владел мячом и контролировал игру.

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России Пути РПЛ с первого места. В четвертьфинале соперником «красно-белых» станет «Ростов». Первая игра между командами пройдет уже в начале ноября.