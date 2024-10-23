Гранат ответил, может ли «Ростов» одолеть «Локомотив» в Кубке России

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о предстоящем кубковом матче «Ростов» - «Локомотив».

— «Ростов» может обыграть «Локомотив» в Кубке России. Для команды очень важна победа, так как это всегда положительные эмоции. Шансы сегодня есть, — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Стоит сказать, что предстоящий матч уже ничего не решает для команд в плане турнирного поражения. Оба коллектива вышли в плей-офф Пути РПЛ и даже знают своих соперников.

Матч заключительного тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 23 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.