Касинтура назвал причину поражения в матче со «Спартаком»

Хавбек махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура прокомментировал минимальное поражение от столичного «Спартака» (0:1) в поединке шестого тура группового этапа Кубка России.
«Скорее всего, красная карточка главная причина поражения от «Спартака». Потому что очень сложно играть против такого соперника в меньшинстве», - приводятся слова легионера на страницах «Чемпионата».
Следующий матч махачкалинская команда проведет против тольяттинского «Акрона» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. В преддверии этой встречи «Динамо» с 11 баллами располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата страны.
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