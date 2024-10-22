Ташуев: «Команда должна матч выигрывать, ЦСКА больше повезло со стандартом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Владели преимуществом в большей части матча, во втором тайме особенно было много классных опасных моментов у «Ахмата», но в итоге все равно не победили. На ваш взгляд, чего сегодня не хватило для победы?

- Ситуация продолжается та же, что была. Команда должна матч выигрывать, ЦСКА больше повезло со стандартом, там мы не разобрались, этот розыгрыш мы не знали, надо было в зону на угловом флажке проникать, чтобы сужать. Дали отдать передачу, не среагировали. Не хватает гола, потому что мы играли без нападающих сегодня, сегодня играл и Талал нападающего, и Самородов, потом Садулаев. Мы играем все ложные позиции. Вроде, до штрафной все делаем правильно, а в штрафной наконечника, чтобы поставить точку, не хватает. Поэтому ждет Кардосо. Будем исходить из того, что имеем, шлифовать взаимодействия, потому что у нас нет такого чистого форварда, бомбардира, чтобы группа атаки была более агрессивной в штрафной площади. В целом игрой ребят доволен, потихоньку структуру игры и стиль схватывают. Сегодня хороший матч провели, но ЦСКА вышел из группы. Мы в Кубке прошли дальше, будем дальше играть, а сегодня у нас чемпионат, надо готовиться.

- Возвращаясь к голу, показалось, что Андрей Фёдоров со скамейки пытался докричаться до футболистов, чтобы как раз таки реагировать на это свободное пространство, но из-за шума на стадионе не получилось.

- Да, я на скамейке сказал, что на Койта будет, видно было. Надо было кому-то выскочить побыстрее из штрафной на подбор, но тяжело докричаться. То есть это стандарт, которого у ЦСКА не было. Понятно, что любая команда что-то новое придумывает на стандартах, старается. У нас это сработало в игре, имели хороший момент в прошедшем матче. На стандартах нужно реагировать игрокам, а так не докричаться.

- Когда ждать Кардосо на поле?

- Он уже готовится, сейчас тренировку провел утром в зале, сейчас беговую работу делает. Уже он в обойме, в общей группе. Идет набор формы, будем смотреть, сколько ему давать игрового времени в следующих матчах. Возможно, уже скоро будет играть.