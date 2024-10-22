Николич: «Понятно, что ребята сыграли не на свои 100%»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Всё ли вам сегодня понравилось в игре ЦСКА, или были моменты, которые требуют улучшения?

- Да, были моменты. Игра как игра. Честно, мне не очень понравилась игра сегодня, но есть три очка, еще один сухой матч, сухая победа. Это всегда нравится. Может быть, понятно, что ребята сыграли не на свои 100%. Я считаю, что это неправильно, конечно. Но так бывает. Сейчас когда три очка у нас и сухая победа, это можно воспринимать. В другом случае были бы проблемы вообще. Хорошо, что все здоровы, и мы находимся на первом месте в нашей группе Кубка. Довольны этим, ждем соперника завтра, это должен быть «Акрон» или «Рубин». Мы продолжаем дальше в Пути РПЛ свою битву за трофей. Спасибо огромное фанатам и болельщиков, около 12 000 человек во вторник поздно вечером, уже зима начинается. Очень приятно, когда шум на стадионе, когда фанаты на стадионе. Я это буду повторять каждый раз. Футбол с фанатами и без фанатов - это две разные игры.

- Кстати, сегодня это вам помогло, потому что когда был тот угловой, с которого забили гол, я слышал, как со скамейки «Ахмата» кричали тренеры: «Койта! Койта!». И не докричались до своих футболистов, как раз из-за поддержки болельщиков.

- Спасибо фанатам и за это, если это их заслуга.

- Про этот розыгрыш углового расскажите, в какой момент начали его отрабатывать, или это ситуативная история, которая родилась на поле?

- С приходом Пьянича в команду мы начали работать над розыгрышами стандартов. Это была одна из причин, почему не показывали нашу товарищескую игру с «Пари НН».

- Было ощущение, что сегодня все получалось у Гуарирапы и Койта. Так ли это, или им тоже есть над чем работать?

- Конечно, есть над чем работать. Он так радовался, когда забил дебютный гол. У парня точно есть качества. Просто надо было дождаться его чуть-чуть. Мне кажется, он может играть еще лучше. А Сауль Гуарирапа точно может играть еще намного лучше.

- Имеет значение, с кем дальше играть в Кубке - «Акрон» или «Рубин», есть какие-то предпочтения?

- Конечно, нет. Мы на это не влияем никак, надо спокойно посмотреть эту игру завтра и узнать своего соперника.