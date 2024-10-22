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Кубок России

Первый гол Койта и дебютный ассист Пьянича позволили ЦСКА переломить «Ахмат» в матче Кубка России

22 Октября 2024 • 22:42 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Ахмат

ЦСКА и «Ахмат» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 22 октября на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:0Ахмат
(1:0) Койта Секу34'  
Тороп ВладиславАгапов ИльяДивеев ИгорьМойзес РобертоЛукин МатвейБистрович Кристиян  43' 62' (Файзуллаев Аббосбек ( 62') Обляков Иван 62' (Зделар Саша ( 62') Гайич Милан IIIПьянич Миралем 77' (Мусаев Тамерлан ( 77') Гуарирапа СаульКойта Секу  49' 77' (Кисляк Матвей ( 77')
Запасные: Бандикян АртёмАкинфеев ИгорьШуманский АртемБоков ДанилаУшаков ЕгорКруговой ДанилКеллвен ДугласГлебов Кирилл
Шелия ГиоргиГандри Надер 46' (Уткин Даниил ( 46') Ибишев Турпал-АлиЛоват ЛукасУциев РизванКамило Рейжерс 65' (Камилов Владислав ( 65') Швец Антон  24'Талал Амин 46' (Жиров Александр ( 46') Ковачев СветославДиале Мауро Луна 74' (Садулаев Лечи ( 74') Самородов Максим 81' (Тодорович Дарко ( 81')
Запасные: Исмаэл СилваМацуев МинкаилКардосо ФелиппеМагомедов ЯхьяАдамов Арсен
22 октября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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В чемпионате России «Ахмат» до сих пор выиграть не может, а в Кубке России борется с «Краснодаром» за путёвку в Путь РПЛ. И грозненцы даже опережали «быков» до старта последнего тура. Но решающий матч предстоял очень сложный – выезд к ЦСКА.

Тем более, что впервые в старте «армейцев» появился Миралем Пьянич. Вместе с подуставшим Иваном Обляковым ему пришлось «кормить» двух нападающих – Секу Койта и Сауля Гуарирапу. Как раз двое последних и создали первую опаснейшую атаку. Не прошло и десяти минут, как Гуарирапа убежал во фланг и прострелил на 11-метровую отметку. Набежавший Койта пробил под перекладину, но выручил свою команду Шелия, вовремя выбросив руку.

Ответ «Ахмата» пришлось ждать полчаса. Самородов после обостряющей передачи готов был бить с 11 метров, но стал убирать всех на замахе. Слишком затянул он, позволив Дивееву исправить ситуацию. И моментально карма настигла «Ахмат».

Просто в следующей атаке ЦСКА заработал угловой удар, Миралем Пьянич навесил в район полукруг штрафной площади, откуда смачно пробил Койта – 1:0. Домашняя заготовка, дебютный гол Секу и дебютный ассист Миралема! Сергея Ташуева такое положение дел не устроило: уже в перерыве выпустил он Жирова и Уткина. Однако ничего в ходе матча не изменилось. ЦСКА продолжил владеть ситуацией и комбинировать.

Гуарирапа зацепил мяч на углу штрафной площади, обыгрался с Обляковым и выполнил мягкий навес на линию вратарской. Казалось, что Бистрович в эффектном прыжке пробил наверняка. Но Гиорги Шелия выручил «Ахмат». К концу матча грозненцы всё-таки захватили инициативу. Перешли на навал. Уткин блестящей передачей вскрыл оборону, на углу вратарской площади отыскав Ковачева. Светослав пробил в касание, но Тороп парировал.

Было ещё много забросов на Садулаева, столкновений Гуарирапы и Тодоровича, невынужденных ошибок. Но счёт более не изменился, да и шансов на это не было. ЦСКА победил и помог «Краснодару», завтра «быкам» и ничьи достаточно для выхода в плей-офф Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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