Первый гол Койта и дебютный ассист Пьянича позволили ЦСКА переломить «Ахмат» в матче Кубка России

ЦСКА и «Ахмат» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 22 октября на стадионе «ВЭБ Арена».

В чемпионате России «Ахмат» до сих пор выиграть не может, а в Кубке России борется с «Краснодаром» за путёвку в Путь РПЛ. И грозненцы даже опережали «быков» до старта последнего тура. Но решающий матч предстоял очень сложный – выезд к ЦСКА.

Тем более, что впервые в старте «армейцев» появился Миралем Пьянич. Вместе с подуставшим Иваном Обляковым ему пришлось «кормить» двух нападающих – Секу Койта и Сауля Гуарирапу. Как раз двое последних и создали первую опаснейшую атаку. Не прошло и десяти минут, как Гуарирапа убежал во фланг и прострелил на 11-метровую отметку. Набежавший Койта пробил под перекладину, но выручил свою команду Шелия, вовремя выбросив руку.

Ответ «Ахмата» пришлось ждать полчаса. Самородов после обостряющей передачи готов был бить с 11 метров, но стал убирать всех на замахе. Слишком затянул он, позволив Дивееву исправить ситуацию. И моментально карма настигла «Ахмат».

Просто в следующей атаке ЦСКА заработал угловой удар, Миралем Пьянич навесил в район полукруг штрафной площади, откуда смачно пробил Койта – 1:0. Домашняя заготовка, дебютный гол Секу и дебютный ассист Миралема! Сергея Ташуева такое положение дел не устроило: уже в перерыве выпустил он Жирова и Уткина. Однако ничего в ходе матча не изменилось. ЦСКА продолжил владеть ситуацией и комбинировать.

Гуарирапа зацепил мяч на углу штрафной площади, обыгрался с Обляковым и выполнил мягкий навес на линию вратарской. Казалось, что Бистрович в эффектном прыжке пробил наверняка. Но Гиорги Шелия выручил «Ахмат». К концу матча грозненцы всё-таки захватили инициативу. Перешли на навал. Уткин блестящей передачей вскрыл оборону, на углу вратарской площади отыскав Ковачева. Светослав пробил в касание, но Тороп парировал.

Было ещё много забросов на Садулаева, столкновений Гуарирапы и Тодоровича, невынужденных ошибок. Но счёт более не изменился, да и шансов на это не было. ЦСКА победил и помог «Краснодару», завтра «быкам» и ничьи достаточно для выхода в плей-офф Пути РПЛ.