Масалитин рассказал, за счет чего «Спартак» может выбраться из середины таблицы

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Спартака» над махачкалинским «Динамо» в матче Кубка России, а также о ситуации в команде.

- По игре было заметно, что «Спартак» уже решил все задачи в Кубке России?

- Да. Настрой был соответствующий. Команда играла полурезервным составом, что было логично, потому что надо было дать основным футболистам отдохнуть. Качество поля повлияло на игру. Очень много было неточностей, невынужденных потерь. Надо отдать должное махачкалинцам. Они очень хорошо настроились на матч. Старались играть в активный футбол. В концовке возникли проблемы, причем уже не в первый раз. Не могут они забить.

- От «Спартака» ожидали больше голов, учитывая, что надо было реабилитироваться за неудачный матч с «Краснодаром»?

- Победа есть победа, хоть 1:0, хоть 10:0.

- Следующий соперник «Спартака» в Кубке России – «Ростов». С такой игрой москвичи могут вылететь из Пути РПЛ?

- Будут другие футболисты, основные, но результаты бывают непредсказуемыми. Кто думал, что «Спартак» так проиграет «быкам»?

- Если говорить о чемпионате, «Спартак» уже не выберется из середины таблицы?

- Выберется. Игроки у него хорошего уровня для нашего чемпионата. Просто им надо найти взаимодействия, наладить связки. В команде во все времена были хорошие связки. Сейчас исполнители тоже есть, надо только наладить комбинационный футбол.

- Сейчас на ум приходит только связка Угальде - Барко.

- Можно вспомнить Промеса с Соболева. В общем, должны быть командные взаимодействия, а не каждый сам по себе. Пока с этим тяжело. Пришел новый тренер, новые футболисты. Это делается пошагово, а не сразу. Например, никак Станкович не разберется с позицией правого защитника. То Денисова туда ставит, то Литвинова. Есть проблема с центральной зоной защитников. Пока нет взаимодействия. Но это приходит с играми и тренировками. Главное, чтобы был выбран курс и ему следовали.

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- Курс-то выбран, а результата нет.

- Согласен. Смотришь на некоторых ребят: Бонгонда скис, Медина тоже. Говорят об уходе Зиньковского, Пруцева. Все хотят играть. Это понятно. Но надо соответствовать целям и задачам.

- Вы не считаете, что уже пора делать выводы о работе Станковича?

- Нет. Человек приехал в другую страну. Он еще молодой тренер. Станкович поработал в Италии, Венгрии, Сербии. Но там у него, как у «Зенита» в лучшие годы, не было конкурентов. Отсюда первые места. А сейчас он как тренер сталкивается с проблемами. Как он их решит, непонятно. Ему должны помогать ребята и руководство. Быстро это не делается.

- А когда стоит делать выводы?

- Зимой будут сделаны выводы, с кем надо расставаться, кто соответствует задачам, а кто нет. Может, еще купят кого-то. Рябчук один матч сыграет, а потом его не видно. Хлусевич почему-то потерялся. С крайними защитниками проблемы.

- В центральной зоне только Бабича можно назвать неприкасаемым?

- Бабич и Абена еще могут сыграться. На это нужно время. Мне не понятна ситуация с Дуарте. Человек очень прибавил в «Спартаке», вырос в цене. А от него начали избавляться.

Елена Григорьевская