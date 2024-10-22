Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Масалитин рассказал, за счет чего «Спартак» может выбраться из середины таблицы эксклюзив

22 Октября 2024 • 22:28 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Спартак Москва

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Спартака» над махачкалинским «Динамо» в матче Кубка России, а также о ситуации в команде.

- По игре было заметно, что «Спартак» уже решил все задачи в Кубке России?

- Да. Настрой был соответствующий. Команда играла полурезервным составом, что было логично, потому что надо было дать основным футболистам отдохнуть. Качество поля повлияло на игру. Очень много было неточностей, невынужденных потерь. Надо отдать должное махачкалинцам. Они очень хорошо настроились на матч. Старались играть в активный футбол. В концовке возникли проблемы, причем уже не в первый раз. Не могут они забить.

- От «Спартака» ожидали больше голов, учитывая, что надо было реабилитироваться за неудачный матч с «Краснодаром»?

- Победа есть победа, хоть 1:0, хоть 10:0.

- Следующий соперник «Спартака» в Кубке России – «Ростов». С такой игрой москвичи могут вылететь из Пути РПЛ?

- Будут другие футболисты, основные, но результаты бывают непредсказуемыми. Кто думал, что «Спартак» так проиграет «быкам»?

- Если говорить о чемпионате, «Спартак» уже не выберется из середины таблицы?

- Выберется. Игроки у него хорошего уровня для нашего чемпионата. Просто им надо найти взаимодействия, наладить связки. В команде во все времена были хорошие связки. Сейчас исполнители тоже есть, надо только наладить комбинационный футбол.

- Сейчас на ум приходит только связка Угальде - Барко.

- Можно вспомнить Промеса с Соболева. В общем, должны быть командные взаимодействия, а не каждый сам по себе. Пока с этим тяжело. Пришел новый тренер, новые футболисты. Это делается пошагово, а не сразу. Например, никак Станкович не разберется с позицией правого защитника. То Денисова туда ставит, то Литвинова. Есть проблема с центральной зоной защитников. Пока нет взаимодействия. Но это приходит с играми и тренировками. Главное, чтобы был выбран курс и ему следовали. 

Реклама


- Курс-то выбран, а результата нет.

- Согласен. Смотришь на некоторых ребят: Бонгонда скис, Медина тоже. Говорят об уходе Зиньковского, Пруцева. Все хотят играть. Это понятно. Но надо соответствовать целям и задачам.

- Вы не считаете, что уже пора делать выводы о работе Станковича?

- Нет. Человек приехал в другую страну. Он еще молодой тренер. Станкович поработал в Италии, Венгрии, Сербии. Но там у него, как у «Зенита» в лучшие годы, не было конкурентов. Отсюда первые места. А сейчас он как тренер сталкивается с проблемами. Как он их решит, непонятно. Ему должны помогать ребята и руководство. Быстро это не делается. 

- А когда стоит делать выводы?

- Зимой будут сделаны выводы, с кем надо расставаться, кто соответствует задачам, а кто нет. Может, еще купят кого-то. Рябчук один матч сыграет, а потом его не видно. Хлусевич почему-то потерялся. С крайними защитниками проблемы.

- В центральной зоне только Бабича можно назвать неприкасаемым?

- Бабич и Абена еще могут сыграться. На это нужно время. Мне не понятна ситуация с Дуарте. Человек очень прибавил в «Спартаке», вырос в цене. А от него начали избавляться.

Елена Григорьевская

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин

Новости по матчу

Сегодня, 22 Октября
22:28
Масалитин рассказал, за счет чего «Спартак» может выбраться из середины таблицы
21:56
Гладилин рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за медали
21:40
Селихов провёл сотый матч за «Спартак»
21:24
Тренер «Спартака» Сакич: «Нужна была реакция после поражения от «Краснодара»
20:42
Кто подвёл «Спартак» в матче с махачкалинским «Динамо»: три худших игрока
20:26
Два удаления и победа гостей: «Спартак» целый тайм играл в большинстве, но забил лишь однажды
19:43
Зорин вывел «Спартак» вперёд в матче с махачкалинским «Динамо»
19:27
Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» не размочили счёт в первом тайме
18:37
Биджиев: «Надо выйти и показать всё, на что мы готовы»
18:32
Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича»
18:00
«Динамо» Махачкала - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:32
Абена и Виллиан Жозе – в основе «Спартака» на матч с махачкалинским «Динамо»
12:12
Ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак Москва Кубка России — 22 октября 2024
09:00
«Динамо» Махачкала – «Спартак» без Станковича: Вероятные стартовые составы на матч Кубка России
02:09
Динамо Махачкала - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Октября
22:09
Прогноз на точный счёт матча Динамо Махачкала — Спартак Кубка России — 22 октября 2024
20:32
Барко, Угальде и ещё 3 игрока «Спартака» не поехали в Махачкалу 1
18:22
Бесплатный прогноз и ставка на матч Динамо — Спартак Кубка России — 22 октября 2024
04 Октября
17:45
Селихов объяснил, почему ему не нравится новый формат Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Зенит Зенит
0
1
6.80 4.50 1.42
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Спартак Москва Спартак Москва
0
1
3.75 3.35 1.99
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1
0
1.61 3.90 5.40
Видео
23.10.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Химки Химки
2.11 3.55 3.15
Видео
23.10.24 в 19:00
Акрон Акрон
Рубин Рубин
2.46 3.35 2.76
Видео
23.10.24 в 19:00
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.54 3.55 2.56
Видео
23.10.24 в 21:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.36 4.80 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
23:43 · Кубок России
Ташуев: «Команда должна матч выигрывать, ЦСКА больше повезло со стандартом»
23:33 · Кубок России
Николич: «Понятно, что ребята сыграли не на свои 100%»
22:28 · Кубок России
Масалитин рассказал, за счет чего «Спартак» может выбраться из середины таблицы эксклюзив
21:56 · Кубок России
Гладилин рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за медали эксклюзив
21:44 · Кубок России
ЦСКА минимально обыгрывает «Ахмат» по итогу первого тайма
21:40 · Россия. Премьер-лига
Селихов провёл сотый матч за «Спартак»
21:36 · Кубок России
Биджиев: «Могли бы сыграть поточнее в завершении и понадежнее в обороне»
21:32 · Кубок России
Койта оформил первый гол за ЦСКА 1
21:27 · Кубок России
Пьянич помог Койта открыть счёт в матче ЦСКА с «Ахматом»
21:24 · Кубок России
Тренер «Спартака» Сакич: «Нужна была реакция после поражения от «Краснодара»
20:59 · Кубок России
Ташуев: «У «Ахмата» всё будет хорошо, мы в этом уверены»
20:51 · Кубок России
Николич: «Пришло время начать Пьяничу в стартовом составе»
20:43 · Кубок России
Московское «Динамо» попало на «Локомотив» в паре Пути РПЛ Кубка России официально
20:37 · Кубок России
Каштанов: «Факел» показывал игру, которую требуют болельщики»
20:15 · Кубок России
ЦСКА - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:47 · Кубок России
Пьянич – в основе ЦСКА на матч с «Ахматом»
19:47 · Кубок России
​Булыкин: «ЦСКА ждёт непростой матч»
19:43 · Кубок России
Зорин вывел «Спартак» вперёд в матче с махачкалинским «Динамо»
19:27 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» не размочили счёт в первом тайме
18:58 · Кубок России
Пятибратов: «Смело прессинговали «Зенит» на протяжении всего матча, не каждая команда способна на это»
18:48 · Кубок России
Семак: «Наверное, в концовке некоторым игрокам не хватало»
18:37 · Кубок России
Биджиев: «Надо выйти и показать всё, на что мы готовы»
18:32 · Кубок России
Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича»
18:00 · Кубок России
«Динамо» Махачкала - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:32 · Кубок России
Абена и Виллиан Жозе – в основе «Спартака» на матч с махачкалинским «Динамо»
Все новости