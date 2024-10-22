Гладилин рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за медали

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над махачкалинским «Динамо» в матче на Кубок России, а также о ситуации в команде.

- По игре было заметно, что «Спартак» уже решил все задачи в Кубке?

- Конечно. Иначе те футболисты, которые не имеют игровой практики, не появились бы на поле. А сегодня все они вышли.

- Скучноватым получился футбол?

- Старание было, но когда на поле выходят футболисты, не имеющие игровой практики, и давно не игравшие друг с другом, связи у них всегда нарушены. Так что ребята играли, как могли. И потом, соперник выглядел неплохо. Если бы не удаление, он мог еще поупираться. Так что «Спартак» выиграл по делу.

- Следующий соперник «Спартака» в Кубке России – «Ростов», и матч уже в начале ноября. С такой игрой москвичи могут вылететь из Пути РПЛ?

- Все может быть. И «Ростов», и «Спартак» находятся в такой ситуации, что чемпионате выиграть что-то им будет сложно. А вот Кубок - другое дело, там можно бороться. Поэтому обе эти команды будут делать ставку именно на этот турнир. Значит, противостояние между ними будет интересное.

- Если говорить о чемпионате, «Спартак» уже не выберется из середины таблицы?

- Шансы побороться за третье место пока есть, но для этого нужна победная серия. Но пока не видно, что она может состояться – нет поставленной игры и идет чехарда с составом. Станкович пока не определился. Матч с «Краснодаром» показал, что поставленной игры у команды нет.

- Вы не считаете, что уже пора делать выводы о работе Станковича?

- Нет. Он хороший специалист, просто пока не может определиться с костяком команды и тактикой, которая должна приносить результат. В этом и проблемы. Думаю, он разберется. Время у него есть, потому что впереди еще второй круг.

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- Мы видели такую же проблему у Абаскаля, который тоже тасовал состав и не мог определиться с основной. Почему и у Станковича такая же проблема?

- Есть сложности в этом вопросе, потому что нет таких ярких футболистов, как Промес. Нельзя выделить кого-то, кто был бы явно сильнее своего конкурента. Надо определиться с основой, наиграть состав, чтобы ребята начали играть стабильно. Нельзя считать двадцать человек основными. Ни в одной серьезной команде такого нет. Бывает ротация только в матчах, которые ничего не определяют или по травмам.

- Получается, «Спартак» не так силен, если нет ярко выраженных лидеров на своих позициях?

- Согласен. Команда не того уровня, чтобы выиграть чемпионат. Но оптимизм у меня есть. Тренер там хороший, и игра все равно стабилизируется. Просто пока что-то не срастается.

Елена Григорьевская