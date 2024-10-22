ЦСКА минимально обыгрывает «Ахмат» по итогу первого тайма

Вечером вторника в рамках шестого тура группового этапа Кубка России в Москве ЦСКА принимает «Ахмат». По итогу первого тайма встречи «армейцы» впереди – 1:0. Как мы уже сообщали, вперёд хозяев поля вывел малиец Секу Койта. Этот гол стал для африканца дебютным с момента летнего перехода в армейский клуб.

Напомним, что ЦСКА при таком раскладе точно занимает первое место кубкового квартета. Сейчас у «армейцев» 14 очков, клуб станет недосягаемым для «Краснодара» вне зависимости от результата «быков».

Текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат» проводит наш портал. Впереди вторая половина игры!