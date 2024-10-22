Биджиев: «Могли бы сыграть поточнее в завершении и понадежнее в обороне»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Игра складывалась непросто. Кажется, что до удаления была одна игра, а после удаления мы вынуждены были сесть в оборону и обороняться. Я считаю, что в любом случае наши ребята проявили себя с очень хорошей стороны в плане борьбы и характера. Конечно, нам чуть-чуть где-то не повезло, но могли бы сыграть поточнее в завершении и понадежнее в обороне. Считаю, что до удаления мы выглядели достаточно прилично, где-то владели преимуществом. Я думаю, что мы оказывали больше давления на ворота «Спартака», чем они на наши до удаления. Потом, конечно, удаление внесло свои коррективы в матч. Нам пришлось перестраиваться, соответственно, даже когда произошло удаление у «Спартака», оставалось всего пять минут до конца. Уже сил, наверное, у нас не было, чтобы сделать последний штурм такой. Обидное поражение, что тут скажешь? Ребята, я считаю, проявили себя достойно. Похвала болельщиков для нас очень важна, самая лучшая оценка нашего труда на поле.

- Как мы и говорили, еще одна головная боль, сегодня не смог принять участие Пальцев, но все равно оборона продемонстрировала одно из лучших качеств, заряженность, как и вся команда. Но все-таки в нападении что нужно поправить? Потому что сухая статистика не врет, ноль ударов с створ. Отображает ли это ситуацию на поле, или это, как вы сказали, сухая статистика?

- По этому матчу мы не можем однозначно ответить на этот вопрос, потому что были разные отрезки игры: удаления и после удаления. До удаления у нас в атаке многие вещи, которые мы хотели, они получались. После удаления, конечно, все было по-другому, было сложнее. Но, естественно, мы на месте не стоим и над этим работаем. Уже сегодня внесли коррективы. Соответственно, какие-то более агрессивные атакующие действия были с нашей стороны. Продолжаем работать в этом направлении.

- Кажется, что судьи так или иначе влияют на команду. Как избежать этих разговоров и мыслей команде в преддверии сложнейшего матча с «Акроном»?

- Надо не давать повода на поле, а также самим нужно быть более внимательными. Других рецептов нет.