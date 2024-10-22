Койта оформил первый гол за ЦСКА

22 октября во вторник нападающий московского ЦСКА Секу Койта впервые забил за «армейцев». Случилось это на 35-й минуте очного матча клуба с грозненским «Ахматом» в Кубке России.

Напомним, что Койта пополнил ЦСКА прошедшим летом. В московский клуб форвард перебрался в статусе свободного агента, последним его клубом до российского этапа был «Ред Булл Зальцбург». В австрийском топ-клубе он был несколько лет, с 2018 года.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Ахмат» проходит на нашем портале. Близится концовка первой половины игры, впереди благодаря голу Койта армейский клуб с минимальным перевесом.