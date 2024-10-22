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Койта оформил первый гол за ЦСКА

22 Октября 2024 • 21:32 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:0
Ахмат
1 1.55 X 4.40 2 6.30
2-й тайм

22 октября во вторник нападающий московского ЦСКА Секу Койта впервые забил за «армейцев». Случилось это на 35-й минуте очного матча клуба с грозненским «Ахматом» в Кубке России.

Напомним, что Койта пополнил ЦСКА прошедшим летом. В московский клуб форвард перебрался в статусе свободного агента, последним его клубом до российского этапа был «Ред Булл Зальцбург». В австрийском топ-клубе он был несколько лет, с 2018 года.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Ахмат» проходит на нашем портале. Близится концовка первой половины игры, впереди благодаря голу Койта армейский клуб с минимальным перевесом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Секу Койта

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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Erling Viglafson
22 Октября 2024 в 21:35
Пьянич за первый тайм выдал просто мастер-класс распасовщика. Что ни передача - то остро, вперед и точно. Просто аплодирую...
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