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Тренер «Спартака» Сакич: «Нужна была реакция после поражения от «Краснодара»

22 Октября 2024 • 21:24 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Спартак Москва

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Впервые за три матча удалось взять реванш у «Динамо»?

- Мы понимали, что матч будет непростым, потому что здесь играть против такой команды всегда непросто для любого соперника. Поэтому кто бы сюда не приезжал, всегда такие матчи. Тем не менее, ребята показали себя хорошо, добились нужного результата. Там нужна была реакция после поражения от «Краснодара», поэтому я доволен сегодня ребятами, рад, что мы одержали победу.

- Есть такая поговорка: «Дважды в одну реку не войдешь». Но так получилось, что уже третий матч, сегодня второй тайм играли в большинстве. Как вы оцените именно атакующую линию «Спартака» с учетом того, что вышли свежие игроки, но игра была, по сути, равная, и не чувствовалось преимущества в количественном значении?

- Ребята делали то, что мы им сказали делать на поле, они выполняли свою задачу. Мы абсолютно довольны ими, потому что счет был 1:0. Мы не хотели терять баланс, потому что нужно было довести игру до победного результата. Рисковать там не имело смысла. Может быть, если бы был счет 0:0, было бы все по-другому.

- Вперед дерби с ЦСКА, совсем скоро. Насколько команда преодолела последствия матча с «Краснодаром»? Что от сегодняшнего матча с прицелом на следующие игры взял для себя «Спартак»?

- До ЦСКА у нас еще будет матч с «Пари НН». Нам еще надо сыграть следующий матч, а потом уже думать о дерби.

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Ненад Сакич Спарта Москва

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