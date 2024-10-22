Ташуев: «У «Ахмата» всё будет хорошо, мы в этом уверены»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Очень эмоциональное у вас было интервью после поражения от «Факела». Как провели этот отрезок с командой, довольны ли тем, как ваши футболисты реагировали на то поражение?

- Во-первых, на самом деле эмоции зашкаливали, потому что 75 минут нормально футбола, выигрышный матч, и вдруг в концовке сами себе организуем два мяча на ровном месте буквально. То пенальти, зачем там? Игрок вообще выходил из штрафной. Офсайд зачем делать? Мы это не тренируем абсолютно, это запрещено даже. Но, к сожалению, так сложилось. Ясно, что здесь вмешивается психология в первую очередь. Какая череда неудач с самого начала сезона идет. Яма психологическая очень серьезная. Мы сегодня ее потихоньку, потихоньку разгребаем. Да, много работы было после игры и в плане психологии, много было индивидуальных бесед и собеседований с командой, футболистами. У «Ахмата» всё будет хорошо, мы в этом уверены. Состав у нас нормальный. Но нужно сбить баланс, многие ребята были после повреждений. Кто-то там и отзаявлен и не играет в составе у нас. Есть каша в плане сбалансированности состава, то есть пазл не собран. Пазл рассыпан, его надо собрать, поэтому эта работа сейчас и ведется.

- Кубок - это чаще всего ротация состава. Сегодня у «Ахмата» есть ротация. Насколько я понимаю, помимо ротации по фамилиям, есть еще изменение, связанное со схемой?

- Здесь больше не связано со схемой, что мы глобально что-то хотим изменить, а локальный момент. Игра с ЦСКА, отзеркаливаем схему под три защитника ЦСКА. Второй момент: дадим играть футболистам, которые меньше имеют практики. Поэтому пришлось делать три составляющие: отзеркаливаем схему и дадим еще возможность проявить себя ребятам. Здесь ничего такого особенного. У нас схема своя игровая есть, основная. Это же локальный момент, на Кубок.