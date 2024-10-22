Николич: «Пришло время начать Пьяничу в стартовом составе»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Сегодня Пьянич появляется в стартовом составе. Каждый раз, когда он выходил на замену, это означало смену схемы ЦСКА. Что означает его выход в стартовом составе.

- Ничего особенного, это суперкачественный игрок, опытный. Пришло время начать ему в стартовом составе. Просто он показывает на тренировках, что он более-менее физически неплохо готов. Это важно для нас. Я вообще не хочу сейчас обсуждать именно Пьянича. Хочу сказать, что у нас игра с «Ахматом», встречаются ЦСКА и «Ахмат». В нашей группе Кубка еще ничего не решено. Мы можем быть первыми, вторыми или вылететь. Это что касается нас, а «Ахмат» и «Краснодар» по-своему пусть решают. У нас четкая задача. Мы попробовали, у нас была тяжелая игра два дня назад в Махачкале и поздний прилет домой. Попробовали сделать все, чтобы освежить команду, и поставили самый лучший состав в этом смысле, включая Пьянича на поле. Мы уверены, что эта команда может сегодня набрать три очка против сложного соперника.

- «Ахмат» сегодня зеркалит схему ЦСКА. Выходит пять защитников, нетипичная схема для «Ахмата». Будете ли вы реагировать на их изменение схемы или будете отталкиваться только от себя?

- Более-менее от себя всегда. Конечно, по ходу игры будем смотреть на то, что происходит, надо ли что-то менять. Конечно, будем сначала смотреть на наш план.