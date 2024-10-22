В первой стадии плей-офф Пути РПЛ Кубка России нас ждёт московское дерби. По итогу матча «Динамо Махачкала» - «Спартак» (0:1), стало ясно, что «Динамо» московское» займёт второе место квартета А. Это значит, что «бело-голубые» сыграют с «Локомотивом», победителем группы В в рамках Пути регионов.

«Локомотив», напомним, занял своё первое место в квартете уже досрочно, выиграв пять прошедших матчей из пяти и набрав 15 очков. Вторым в той паре стал «Ростов». Донской клуб сыграет со «Спартаком».

Напомним, что в рамках третьего кубкового матча дня в Москве ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Текстовую трансляцию этой встречи проводит наш портал. В квартете «армейцев» ситуация ещё до конца сохраняет интригу.