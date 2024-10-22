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Кто подвёл «Спартак» в матче с махачкалинским «Динамо»: три худших игрока

22 Октября 2024 • 20:42 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Спартак Москва

Оценки футболистам Деяна Станковича

«Спартак» всё-таки взял реванш у махачкалинского «Динамо». Пусть и постный, минимальной победой, но всяко лучше, чем поражение и ничья, что были в первых двух матчах этих команд. Сегодня Деян Станкович задействовал резерв и увидел, что Дуарте вполне может претендовать и на основу, а Абена всё дальше отдаляется от старта.

«Красно-белые» пусть и победили, но сыграли невнятно. Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1Спартак Москва
  48'Зорин Даниил (0:1)
Магомедов ТимурДжапо Ян 53' (Кагермазов Сослан ( 53'  89') Кирш Илья  37'Котин НикитаШумахов ИдарХоссейннеджад Джавад Мохаммад 60' (Касинтура Эгаш ( 60') Сундуков ТемирканЮсупов ЗалимханМагомедов Ражаб 60' (Гаджиев Абакар ( 60') Сердеров Сердер 53' (Агаларов Гамид ( 53') Зинович Кирилл 73' (Мрезиг Хуссем ( 73')
Запасные: Гаджиев ШамильГлушков НикитаАнгбан ВикторьенКовачевич ВладанКрачковский АнтонТабидзе ДжемалВолк Давид
Селихов АлександрАбена МиентиДенисов ДаниилДуарте АлексисБонгонда Тео 60' (Медина Хесус ( 60') Игнатов Михаил Александрович 60' (Зиньковский Антон ( 60') Пруцев ДанилМангаш РикардуЗобнин РоманЗорин Даниил  53'  85'Виллиан Жозе 75' (Николсон Шамар ( 75')
Запасные: Максименко АлександрДжебов АбдуллоГузиев ЕгорБабич СрджанДовбня АлександрМартинс КристоферМаркиньосРябчук Олег
22 октября. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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МИЕНТИ АБЕНА – 4,5. Видимо, нервозность после матча с «Краснодаром» не давала Абене поднять голову. Защитник опять много суетился, постоянно терялся под прессингом. Привёз два угловых удара, не поспевал за Джавадом. Чистых отборов не совершал.

Абене нужно обрести уверенность, а то вернётся к позиции в резерве «Спартака».

ТЕО БОНГОНДА – 4,0. Но главная проблема этого матча у «Спартака» закралась в атаке. Минимальные скорости, просто пешеходные демонстрировал Бонгонда. Даже перспективные штрафные Тео разыгрывал долго и неудачно. Так было целых два раза, осуждающие взгляды партнёров постоянно летели на Бонгонда.

Сам же Тео ничего острого не создавал и был справедливо заменён на 60-й минуте.

МИАХИЛ ИГНАТОВ – 4,0. А вот и ещё один кандидат на звание антигероя. Если Бонгонда ещё мелькал в кадре, то Игнатов практически не появлялся. С трудом накопил 10 точных передач, ни разу не обострил и дважды не откликнулся на острые передачи партнёров.

Так Игнатов загубил перспективные прострелы Зорина и Денисова.

Худший игрок матча
Михаил Игнатов Тео Бонгонда Миенти Абена Виллиан Жозе Другой, укажу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Махачкала

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