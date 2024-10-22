Кто подвёл «Спартак» в матче с махачкалинским «Динамо»: три худших игрока

Оценки футболистам Деяна Станковича

«Спартак» всё-таки взял реванш у махачкалинского «Динамо». Пусть и постный, минимальной победой, но всяко лучше, чем поражение и ничья, что были в первых двух матчах этих команд. Сегодня Деян Станкович задействовал резерв и увидел, что Дуарте вполне может претендовать и на основу, а Абена всё дальше отдаляется от старта.

«Красно-белые» пусть и победили, но сыграли невнятно. Из-за кого же? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальноеколичество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

МИЕНТИ АБЕНА – 4,5. Видимо, нервозность после матча с «Краснодаром» не давала Абене поднять голову. Защитник опять много суетился, постоянно терялся под прессингом. Привёз два угловых удара, не поспевал за Джавадом. Чистых отборов не совершал.

Абене нужно обрести уверенность, а то вернётся к позиции в резерве «Спартака».

ТЕО БОНГОНДА – 4,0. Но главная проблема этого матча у «Спартака» закралась в атаке. Минимальные скорости, просто пешеходные демонстрировал Бонгонда. Даже перспективные штрафные Тео разыгрывал долго и неудачно. Так было целых два раза, осуждающие взгляды партнёров постоянно летели на Бонгонда.

Сам же Тео ничего острого не создавал и был справедливо заменён на 60-й минуте.

МИАХИЛ ИГНАТОВ – 4,0. А вот и ещё один кандидат на звание антигероя. Если Бонгонда ещё мелькал в кадре, то Игнатов практически не появлялся. С трудом накопил 10 точных передач, ни разу не обострил и дважды не откликнулся на острые передачи партнёров.

Так Игнатов загубил перспективные прострелы Зорина и Денисова.