Каштанов: «Факел» показывал игру, которую требуют болельщики»

Форвард «Факела» Алексей Каштанов высказался об игре своей команды в матче Кубка России против «Зенита» в шестом туре группового этапа турнира (0:1).

«Выходили показывать игру, которую хотят видеть и требуют болельщики. Все хотят, чтобы «Факел» играл в атакующий комбинационный футбол. Я думаю, сегодня это все увидели», - делится Каштанов с «Матч ТВ».

Как добавил футболист, не стоит заострять внимание на победе клуба над «Ахматом» (3:2) в 12 туре РПЛ.

«Болельщики хотели от нас победы. Она была. Пожалуй, всё на эту тему», - продолжил Каштанов.

Напомним, что «Факел» ранее уже вылетел из Кубка России. Воронежский клуб стал четвёртым в квартете, поэтому концентрироваться придётся только на РПЛ в оставшейся части сезона.

Второй состав «Зенита» с минимальным счётом обыграл «Факел»