Два удаления и победа гостей: «Спартак» целый тайм играл в большинстве, но забил лишь однажды

«Динамо» Мх и «Спартак» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 22 октября на стадионе «Анжи Арена».

«Спартак» по Кубку России идет увереннее, чем по чемпионату. До последнего тура «красно-белые» уже обеспечили себе первое место в группе, так что много сил тратить на матч в Каспийске не собирались. В основе вышли дублёры: Селихов, Дуарте, Зорин, Игнатов, Денисов, Виллиан Жозе. Был в старте и Миенти Абена, знатно наошибавшийся в прошлом матче. Можно считать, что теперь тоже резервист.

В матче против «Динамо» у него работы столько не было, и ошибок тоже не случилось. А вот «Спартак» начал напрягать хозяев с первых минут. Розыгрыш углового привёл к тому, что Даниил Зорин слишком сильно сместился к лицевой линии и пробил/прострелил. Магомедов сумел парировать, далее Денисов подставлял «клюшку», но в створ не попал.

После этого проснулось и «Динамо», заработав четыре корнера подряд. Потом игра пошла на встречных курсах, но на низких скоростях. И тут ситуацию разбудил забег Даниила Зорина, вывалившегося на рандеву с голкипером. «Спартаковец» уже думал, как решать эпизод, но тут его сзади атаковал Илья Кирш. Падение и красная карточка – арбитр не колебался.

Численное преимущество «Спартак» реализовал через пять минут после перерыва. Прорыв Мангаша прервали, однако отскок достался Зобнину. Роман обостряющей передачей (и с помощью рикошета) доставил мяч Даниилу Зорину, а тот из убойной позиции пробил в дальний угол – 0:1. После гола игра вновь успокоилась, «Спартак» не стал добивать соперника, у «Динамо» не было ресурсов на камбэк.

В середине второго тайма Станкович дал шанс проявить себя Зиньковскому и Медине. И последний почти сразу получил «черпачок» от Виллиана Жозе. Вот только пробить не успел – опередил Медину голкипер. Затем уже сам Хесус ассистировал, навесив от угла поля, а Дуарте пробил головой. Тут уже выручил Тимур Магомедов, доставший мяч в блестящем броске.

Были моменты у «Спартака», чтобы додавить соперника, оставшегося в меньшинстве, но скорости перед финальным свистком «красно-белые» разгонять не стали. А ещё и Даниил Зорин получил вторую жёлтую карточку, уровняв составы на последние пять минут. Есть пятая победа в шести матчах и уверенный выигрыш своей группу Кубка России.