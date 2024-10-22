Пьянич – в основе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Во вторник вечером ЦСКА будет принимать «Ахмат» в рамках шестого тура групповой стадии Кубка России. Главный тренер московской команды Марко Николич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Гайич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Агапов, Пьянич, Бистрович, Обляков, Койта, Гуарирапа.

Матч между ЦСКА и «Ахматом» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После пяти сыгранных туров Кубка России ЦСКА (первое место) имеет одиннадцать очков в своём активе, а «Ахмат» (второе место) - девять.