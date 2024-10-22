​Булыкин: «ЦСКА ждёт непростой матч»

Сегодня вечером московскому ЦСКА предстоит матч против грозненского «Ахмата» в рамках Фонбет Кубка России. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что армейцам в этой ситуации придётся нелегко, так как грозненский клуб уже много раз доказывал, что создаёт большие проблемы фаворитам.

- В Кубке не всегда все играют основными составами, не заряжены на результат. «Ахмату» нужно думать о чемпионате, если они не хотят вылететь. ЦСКА будет сложновато в матче на Кубок, но они должны победить, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Матч начнётся в 20:45 по московскому времени.