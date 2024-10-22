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​Булыкин: «ЦСКА ждёт непростой матч»

22 Октября 2024 • 19:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.40 2 6.30
Через 0 ч. 49 мин.

Сегодня вечером московскому ЦСКА предстоит матч против грозненского «Ахмата» в рамках Фонбет Кубка России. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что армейцам в этой ситуации придётся нелегко, так как грозненский клуб уже много раз доказывал, что создаёт большие проблемы фаворитам.

- В Кубке не всегда все играют основными составами, не заряжены на результат. «Ахмату» нужно думать о чемпионате, если они не хотят вылететь. ЦСКА будет сложновато в матче на Кубок, но они должны победить, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Матч начнётся в 20:45 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин

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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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Сегодня, 22 Октября
19:47 · Кубок России
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