Зорин вывел «Спартак» вперёд в матче с махачкалинским «Динамо»

В шестом кубковом туре махачкалинское «Динамо» играет против «Спартака». Счёт открыт на 49-й минуте. Роман Зобнин подхватил мяч на левом фланге, прорвался к штрафной «Динамо» и отдал проникающий пас в центр на Даниила Зорина, а тот без сопротивления с семи метров уверенно пробил в правый угол - 0:1. Отметим, что именно на Зорине получил красную карточку Илья Кирш в конце первого тайма.

«Спартак» повел и набрал 15 очков в онлайн-таблице, у соперника восемь баллов и второе место наряду со столичными одноклубниками. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.