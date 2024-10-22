Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» не размочили счёт в первом тайме

Вечером вторника в рамках группового этапа Кубка России в Махачкале местное «Динамо» принимает московский «Спартак». По итогу первой половины матча команды не открыли счёт – 0:0. На 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил Илья Кирш.

Напомним, что «Спартак» уже точно продолжит выступление в Кубке в Пути РПЛ. Клуб имеет 12 очков в активе и чистое первое место. Не исключено, что и в этой игре клуб пополнит свой очковый запас.

«Динамо» махачкалинское делит второе-третье места квартета с «Динамо» московским. У обоих клубов по восемь очков.

Текстовая трансляция матча «Динамо» - «Спартак» проходит на нашем портале. Впереди вторая половина встречи!