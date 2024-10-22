Пятибратов: «Смело прессинговали «Зенит» на протяжении всего матча, не каждая команда способна на это»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Игра была хорошая. Думаю, что болельщики не были разочарованы увиденным, но, конечно, нужно исправлять - это реализацию. Моменты были, было давление, был хороший прессинг с нашей стороны, мы смело прессинговали «Зенит» на протяжении всего матча. Я вас уверяю, не каждая команда способна на это. Матч оставил двоякое впечатление. Я больше, наверное, удовлетворен, нежели какая-то грусть меня одолевает. Хотелось выиграть? Да. Хотелось болельщиков порадовать? Да. Но то, что мы сегодня играли все-таки против лучшей команды страны, не надо об этом забывать, мы соответствовали уровню, это в плюс.

- Многие отмечают, в том числе по ходу этой встречи, что «Факел» играет иначе, чем в чемпионате, играет смелее и креативнее, меньше борьбы, больше созидания. Почему такая разница в играх в Кубке и чемпионате?

- Мы потихоньку идем к этому, не надо забывать, что не так много времени наш тренерский штаб провел времени в команде. Наши требования все-таки немного полегче в Кубке, потому что здесь результат не так довлеет. То, что эти ребята могут играть в футбол, мы знаем. Последний матч в Грозном показал, что мы будем уходить в сторону атакующего футбола, но просто нужно время. У нас как раз таки была пауза на сборные, когда мы целенаправленно готовились к матчу с «Ахматом», и мы видели результат. Поэтому надо спокойно просто работать, «Факел» будет стилистически меняться, к этому надо быть готовыми.

- Понятно, что вы не весь турнир провели во главе команды, но это заключительный матч для «Факела». Подведите какие-то экспресс-итоги турнира в этом сезоне для «Факела»?

- Смотрите, я могу говорить про качество. Когда я приехал, мы на следующий день играли матч при пустых трибунах, это стресс для игроков, но мы играли его неплохо. Следующий матч тоже не был провальным. Качество футбола было достойным. Мы решали разные задачи в этом турнире, разыграли большую группу молодых игроков, и некоторые игроки попали в стартовый состав на матч РПЛ через хорошую игру в Кубке. Набираемся опыта, растем. Конечно, нужно, чтобы результат был немного получше. Думаю, что на следующий год мы в Кубке будем решать более серьезные задачи.