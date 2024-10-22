Семак: «Наверное, в концовке некоторым игрокам не хватало»

Тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Перед матчем мы с вами говорили, что одна из задач - дать на эту встречу поиграть тем футболистам, у кого мало игровой практики. Как оцените их выступление сегодня в первую очередь?

- По-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. Но в целом старались, победили и порадовали результатом своих болельщиков, которых приехало и пришло поддержать нашу команду очень много. И спасибо им большое за это.

- Замена Чистякова в первом тайме насколько повлияла на ваш тактический план на игру в этом матче?

- Повлияла. Вариативности, безусловно, стало меньше, хотя хотели дать ему больше возможности поиграть. Но, к сожалению, он отравился, плохо себя чувствовал. У него не было сил продолжать играть. К сожалению, такая невынужденная замена, которая, действительно, отразилась. Как раз ему хотели больше дать поиграть, а кому-то меньше. Но это игра, бывают разные сценарии развития событий.

- Замена Мантуана в перерыве - это тоже одна из плановых историй, которые вы готовили к этой встрече?

- Да, безусловно, и Мантуан, и Мостовой - два футболиста, которые играли в прошлом матче, а сегодня провели по 45 минут, чтобы получить нагрузки меньше ввиду того, что они играли предыдущий матч, и мало времени прошло.

- Концовка матча для вашей команды получилась сложной, много было стандартов у ваших ворот. Чего здесь больше - желания и игры от «Факела», или все-таки были настолько уверены в своем победном счете?

- Желания от «Факела», наверное, больше. Но, несмотря на навесы и стандарты, ничего опасного у своих ворот не дали создать. Конечно, молодые наши игроки, которые вышли, из «Зенита-2», там Дима Васильев, и тот же Ахметов после травмы, или Юра Горшков. Многие пропустили много, им может быть сложно на сегодняшний день. Наверное, в концовочке некоторым игрокам не хватало. Отсюда может быть потеря инициативы. Я думаю, если бы забили второй мяч, там у Андрея Мостового был шикарный момент, игра бы для нас сложилась более спокойно в концовке.

- Переход в концовке на трех центральных защитников - это зачем, про что?

- Про то, что соперник выпустил двух больших форвардов, игра пошла навалом, много длинных и фланговых передач. Конечно, еще один центральный защитник или игрок, который играл на этой позиции, себя оправдал. Вверху мы тоже особо ничего не проиграли.