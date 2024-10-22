Кто помогал «Зениту» в Воронеже? Три худших игрока «Факела» в последнем матче Кубка России

Ставим оценки футболистам Дмитрия Пятибратова

Само по себе поражение «Факела» не сюрприз. Но всё-таки есть и дополнительные факторы – чемпион приехал глубоким дублем, а Воронеж играл полуосновным составом. К тому же, помогали трибуны и слабая мораль соперника. «Зениту» в этом матче ничего нужно не было. Но он всё равно победил.

Давайте разбираться, из-за кого же «Факел» уступил на своём поле. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Дмитрия Пятибратова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ФАКЕЛ» – «ЗЕНИТ»

ВЯЧЕСЛАВ ЯКИМОВ – 4,0. В первом тайме вчистую был проигран центр поля. Настолько всё было плохо, что Пятибратов ещё в перерыве проголосовал двойной заменой. А ушли как раз Якимов и Мертенс, не создававшие сопротивления самому активному игроку гостей – Ерохину.

Якимов ещё и Педро не стал тормозить, когда бразилец начал рейд с центра поля. Проиграны шесть единоборств из девяти, замена в перерыве стала логичным исходом.

ДИЛАН МЕРТЕНС – 4,0. А Дилан ещё и Ерохина упустил в голевом эпизоде. Сначала бежал рядом с Александром, потом остановился и только смотрел, как он замыкает прострел. Удивительно, что скорости и резкости не хватало Мертенсу, он вроде не перерабатывал на выходных.

Во втором опасном моменте Ерохина он тоже не стал бежать на кросс, после чего Александр опасно пробил.

ВЛАДИСЛАВ МАСТЕРНОЙ – 3,5. Оборона тоже гнулась под натиском «Зенита». Пока гости старались, они спокойно проходили трио защитников. Особенно досталось Мастерному, по позиции которого вышел Мостовой. Андрей дважды переиграл Владислав – в первом случае забил гол, но не засчитали из-за офсайда, во втором – пришлось выносить с линии ворот.

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А ещё на 29-й минуте Мастерной присел на жёлтую карточку, поймав на бедро Мантуана. И Владислав тоже не доиграл матч до конца, Пятибратов заменил его на 76-й минуте.