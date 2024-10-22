Биджиев: «Надо выйти и показать всё, на что мы готовы»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Как готовили команду, учитывая, что для «Динамо» это все-таки очень важная игра и последний шанс остаться в Пути регионов?

- Был не так давно у нас матч чемпионата, было не много времени, промежуток всего три дня. Исходя из этого готовили команду, чтобы подойти в оптимальном состоянии. Естественно, понимали, что матч очень важен, как и остальные матчи для нас, поэтому готовы играть.

- Много изменений в составе?

- Я думаю, да, изменений достаточно много у нас, потому что нагрузка большая, эта неделя очень сложная в плане игрового ритма, поэтому нам нужно правильно распределить силы.

- Какие ожидания от сегодняшнего матча?

- Надо выйти и показать все, на что мы готовы.