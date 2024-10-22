Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Как готовили команду к предстоящему матчу, учитывая, что особой турнирной мотивации у вас здесь нет?

- Мы готовились к этой игре, как обычно, как мы готовимся к любому матчу чемпионата или Кубка, нет разницы, потому что каждый матч для нас важен. Этот не исключение, потому что мы должны показать, что мы готовы и готовы биться за цвета «Спартака».

- Отсутствие главного тренера сильно скажется на команде?

- Конечно, главного тренера будет не хватать. Главный тренер - есть главный тренер в любом случае. Это всегда дает дополнительные силы, нам его будет не хватать. Но мы готовы к этому матчу, готовились показать, что подготовились должным образом.