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Второй состав «Зенита» с минимальным счётом обыграл «Факел» в Воронеже

22 Октября 2024 • 18:11 Комментировать (1)
Факел
0:1
Зенит

«Факел» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 22 октября на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел0:1Зенит
  44'Ерохин Александр (0:1)
Гудиев ВиталийБожин СергейБрызгалов СергейМастерной Владислав  28' 76' (Моцпан Никита ( 76') Юрганов ИгорьБрахими Мохамед 66' (Ивлев Андрей ( 66') Селе ТабоМертенс Дрис 46' (Щетинин Михаил ( 46') Якимов Вячеслав 46' (Багамаев Абдула ( 46') Гиоргобиани Николай 66' (Каштанов Алексей ( 66') Марков Евгений
Запасные: Васин ИльяСимонов КириллДоровских ВячеславБагателия ЛукаСенхаджи Раян
Адамов ДенисЧистяков Дмитрий 37' (Эракович Страхинья ( 37') Горшков ЮрийМантуан Густаво 46' (Мостовой Андрей ( 46') Караваев ВячеславРодригао де СоузаАхметов Ильзат 81' (Вершинин Никита ( 81') Ерохин АлександрПедро дос СантосВасильев Дмитрий АлексеевичСоболев Александр
Запасные: Булыгин ИльяПшенников ЕвгенийСтолбов КириллБязров Давид
22 октября. Стадион "Факел".
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Для «Зенита» матч в Воронеже совсем ничего не решал. Команда Сергея Семака ещё в прошлом туре выиграла группу, так что могла немного расслабиться. А главный тренер ожидаемо дал игровой практики резервистам: так в старте появились Ахметов, Васильев, Ерохин, Горшков. Правда, были и футболисты близкие к основе – Соболев, Педро, Мантуан, Родригао.

А ещё в первом тайме появился Страхиня Эракович, заменивший Дмитрия Чистякова. Футбола до той поры особо не было – много борьбы в центре поля, «Факел» предоставил очень хороший уровень сопротивления. Разве что Ерохин в высоком прыжке замкнул подачу и пробил выше ворот, да Соболев с линии штрафной площади проверил реакцию Гудиева. Виталий потащил мяч у штанги.

Давление «Зенита» всё-таки сказалось перед перерывом. Педро электричкой уехал от трёх опекунов, просто прокинув мяч себе на ход. В падении бразилец прострелил, а Ерохин замкнул, опередив голкипера – 0:1. Чемпион минимальное преимущество не только удерживал легко, но и бежал за вторым мячом.

На исходе часа игры Мостовой его даже забил, замкнув прострел Соболева ударом по пустому углу, однако в первой фазе атаки Александр попал в офсайд. Так что гол не засчитали. Через мгновение Мостовой снова мог зажигать свою фамилию на табло. Ударом с близкой дистанции отыграл уже Гудиева, но на линии ворот распластался Мастерной, остановивший мяч. Далее последовал вынос.

И только в концовке «Зенит» пережил пару нервных минут – «Факел» перешёл на навал. Правда, дальние удары Щетинина летели сильно выше створа, а после удара Маркова мяч задел Родригао, после облизав штангу. Многочисленные навесы материализовались только в лёгкие тычки в руки Адамову. Без особых проблем выстоял «Зенит».

Пятую победу на групповом этапе одержал «Зенит», уверенно выиграв группу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел

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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
22 Октября 2024 в 19:12
Если состав одной команды ( и это с учетом не поехавших ) оценивается не менее чем в 5 раз дороже другой , то это команды разных лиг .
Зенит - это Лига 1 . Факел - Лига 3 .
Зенит должен был забить 4 минимум каким бы ни был Факел .
Почему этого не произошло ? Это вопрос к Семаку !
Кмк , все проблемы в организации тренировочного процесса .
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