Второй состав «Зенита» с минимальным счётом обыграл «Факел» в Воронеже

«Факел» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 22 октября на стадионе «Центральный».

Для «Зенита» матч в Воронеже совсем ничего не решал. Команда Сергея Семака ещё в прошлом туре выиграла группу, так что могла немного расслабиться. А главный тренер ожидаемо дал игровой практики резервистам: так в старте появились Ахметов, Васильев, Ерохин, Горшков. Правда, были и футболисты близкие к основе – Соболев, Педро, Мантуан, Родригао.

А ещё в первом тайме появился Страхиня Эракович, заменивший Дмитрия Чистякова. Футбола до той поры особо не было – много борьбы в центре поля, «Факел» предоставил очень хороший уровень сопротивления. Разве что Ерохин в высоком прыжке замкнул подачу и пробил выше ворот, да Соболев с линии штрафной площади проверил реакцию Гудиева. Виталий потащил мяч у штанги.

Давление «Зенита» всё-таки сказалось перед перерывом. Педро электричкой уехал от трёх опекунов, просто прокинув мяч себе на ход. В падении бразилец прострелил, а Ерохин замкнул, опередив голкипера – 0:1. Чемпион минимальное преимущество не только удерживал легко, но и бежал за вторым мячом.

На исходе часа игры Мостовой его даже забил, замкнув прострел Соболева ударом по пустому углу, однако в первой фазе атаки Александр попал в офсайд. Так что гол не засчитали. Через мгновение Мостовой снова мог зажигать свою фамилию на табло. Ударом с близкой дистанции отыграл уже Гудиева, но на линии ворот распластался Мастерной, остановивший мяч. Далее последовал вынос.

И только в концовке «Зенит» пережил пару нервных минут – «Факел» перешёл на навал. Правда, дальние удары Щетинина летели сильно выше створа, а после удара Маркова мяч задел Родригао, после облизав штангу. Многочисленные навесы материализовались только в лёгкие тычки в руки Адамову. Без особых проблем выстоял «Зенит».

Пятую победу на групповом этапе одержал «Зенит», уверенно выиграв группу.