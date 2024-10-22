Абена и Виллиан Жозе – в основе «Спартака» на матч с махачкалинским «Динамо»

Во вторник вечером «Спартак» проведёт гостевой матч против махачкалинского «Динамо» в Кубке России. Главный тренер московской команды Деян Станкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Виллиан Жозе.

Матч Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе Кубка России.