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Абена и Виллиан Жозе – в основе «Спартака» на матч с махачкалинским «Динамо»

22 Октября 2024 • 17:32 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
1 4.30 X 3.75 2 1.87
Через 0 ч. 51 мин.

Во вторник вечером «Спартак» проведёт гостевой матч против махачкалинского «Динамо» в Кубке России. Главный тренер московской команды Деян Станкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Денисов, Абена, Дуарте, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Игнатов, Бонгонда, Виллиан Жозе.

Матч Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
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