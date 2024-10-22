«Динамо» сыграет в форме в честь Яшина

Во вторник, 22 октября, исполнилось ровно 95 лет со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина. В честь своего бывшего футболиста «Динамо» в четверг выступит в чёрной форме. Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба.

«Золотая полоска на футболке олицетворяет феномен Льва Ивановича, а одиннадцать синих вокруг – игроков, которые будут бороться на поле за победу «Динамо». «Чёрная пантера» навсегда с каждым из нас», - говорится в сообщении клуба.

Лев Яшин является единственным в истории голкипером, которому удалось выиграть «Золотой мяч». Одно из прозвищ Яшина – «чёрная пантера». Великий вратарь ушёл из жизни 20 марта 1990 года.

Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» стартует 24 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.