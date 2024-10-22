Соболев – в основе «Зенита» на матч против «Факела»

Во вторник вечером «Зенит» проведёт гостевой матч Кубка России против «Факела». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Чистяков, Родригао, Караваев, Горшков, Ерохин, Ахметов, Васильев, Педро, Мантуан, Соболев.

Матч Кубка России между «Факелом» и «Зенитом» стартует в 16:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Зенит» в пяти турах групповой стадии Кубка России набрал тринадцать очков, а «Факел» - три.