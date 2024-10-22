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Игрок «Динамо» из Махачкалы: «В матче со «Спартаком» дадим жару»

22 Октября 2024 • 10:11 Комментировать

Защитник «Динамо» из Махачкалы Никита Котин дал комментарий в преддверии поединка против московского «Спартака» в рамках шестого тура групповой стадии Кубка России.

«Мы готовимся к каждому матчу, стараясь сыграть лучше, чем в предыдущем. Будет серьёзная битва, мы готовимся. Настрой у нас боевой, поэтому мы дадим жару», - высказался футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится на стадионе в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Перед этим поединком махачкалинская команда с восемью баллами занимает третью строчку в таблице, а «красно-белые» (12) находятся на первом месте.

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