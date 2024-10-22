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«Динамо» Махачкала – «Спартак» без Станковича: Вероятные стартовые составы на матч Кубка России

22 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
1 4.30 X 3.75 2 1.87
Через 8 ч. 50 мин.

В рамках Кубка России московский «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Динамо» Махачкала: Тимур Магомедов (вр), Сундуков, Котин, Кирш, Ковачевич, Кагермазов, Юсупов, Ангбан, Джавад, Сердеров, Ражаб Магомедов.

«Спартак»: Селихов (вр), Мангаш, Бабич, Дуарте, Денисов, Зобнин, Пруцев, Маркиньос, Игнатов, Бонгонда, Виллиан Жозе.

За «Спартак» не смогут сыграть три игрока линии обороны. Речь о дисквалифицированных Данииле Хлусевиче и Руслане Литвинове, а также о восстанавливающемся от перелома пятой плюсневой кости Никите Чернове.

Отдых предоставлен Наилю Умярову, Эсекьелю Барко и Манфреду Угальде. Они остались в Москве. Дисквалификацию отбудет главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Махачкалинское «Динамо» в ближайшем матче не сможет рассчитывать на крайнего защитника Александра Сандрачука, частично надорвавшего боковую и переднюю крестообразные связки колена.

«Спартак» лидирует в группе А Пути РПЛ с двенадцатью очками и уже не упустит первое место. Махачкалинское «Динамо» имеет поровну очков с московским «Динамо» (восемь) – они борются за вторую строчку.

В прошедшую субботу в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги «Спартак» был сокрушён «Краснодаром» (0:3), тогда как «Динамо» Махачкала не столь громко проиграло в матче с ЦСКА (0:1).

В первом круге группового этапа Кубка России московский «Спартак» дома потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» со счётом 0:1. Тот матч прошёл 27 августа.

Матч «Динамо» Махачкала – «Спартак» пройдёт сегодня, 22 октября, в Каспийске на «Анжи Арене». Стартовый свисток – в 18:30. За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Махачкала

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