Барко, Угальде и ещё 3 игрока «Спартака» не поехали в Махачкалу

Стало известно, кто из футболистов «Спартака» пропустит выездной кубковый матч против махачкалинского «Динамо».

Как утверждает Metaratings, «Спартак» отправился на выездной матч без пяти игроков основного состава, речь идет об Эсекьеле Барко, Манфреде Угальде, Наиле Умярове, Данииле Хлусевиче и Руслане Литвинове.

Напомним, в Кубке России «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе.

Заключительная игра группового этапа между «Динамо» и «Спартаком» пройдет завтра, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.