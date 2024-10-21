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Барко, Угальде и ещё 3 игрока «Спартака» не поехали в Махачкалу

21 Октября 2024 • 20:32 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
1 3.95 X 3.60 2 1.98
Через 21 ч. 33 мин.

Стало известно, кто из футболистов «Спартака» пропустит выездной кубковый матч против махачкалинского «Динамо».

Как утверждает Metaratings, «Спартак» отправился на выездной матч без пяти игроков основного состава, речь идет об Эсекьеле Барко, Манфреде Угальде, Наиле Умярове, Данииле Хлусевиче и Руслане Литвинове.

Напомним, в Кубке России «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе.

Заключительная игра группового этапа между «Динамо» и «Спартаком» пройдет завтра, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко Наиль Умяров Руслан Литвинов Даниил Хлусевич Манфред Угальде ещё теги

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