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Кубок России

Появилось расписание матчей Кубка России

19 Октября 2024 • 14:45 Комментировать

В пятницу состоялась жеребьёвка Кубка России, по итогам которой сформировались четыре пары шестого раунда в Пути регионов. Теперь было утверждено расписание матчей на этой стадии. Приводим его ниже.

29 октября (вторник)

17:30 «Тюмень» - «Амкар»

20:00 «Балтика» - «Урал»

30 октября (среда)

17:45 «Шинник» - «Чайка»

20:00 «Сочи» - «Спартак» Кострома

Победители этих матчей пройдут в следующую стадию Кубка России. Там команды встретятся с представителями топ-дивизиона – с представителями РПЛ.

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл питерский «Зенит».

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Кубок России
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