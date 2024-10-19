Появилось расписание матчей Кубка России

В пятницу состоялась жеребьёвка Кубка России, по итогам которой сформировались четыре пары шестого раунда в Пути регионов. Теперь было утверждено расписание матчей на этой стадии. Приводим его ниже.

29 октября (вторник)

17:30 «Тюмень» - «Амкар»

20:00 «Балтика» - «Урал»

30 октября (среда)

17:45 «Шинник» - «Чайка»

20:00 «Сочи» - «Спартак» Кострома

Победители этих матчей пройдут в следующую стадию Кубка России. Там команды встретятся с представителями топ-дивизиона – с представителями РПЛ.

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл питерский «Зенит».