Появилось расписание матчей Кубка России

В пятницу состоялась жеребьёвка Кубка России, по итогам которой сформировались четыре пары шестого раунда в Пути регионов. Теперь было утверждено расписание матчей на этой стадии. Приводим его ниже.
29 октября (вторник)
17:30 «Тюмень» - «Амкар»
20:00 «Балтика» - «Урал»
30 октября (среда)
17:45 «Шинник» - «Чайка»
20:00 «Сочи» - «Спартак» Кострома
Победители этих матчей пройдут в следующую стадию Кубка России. Там команды встретятся с представителями топ-дивизиона – с представителями РПЛ.
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок России выиграл питерский «Зенит».
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