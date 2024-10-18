В пятницу состоялась жеребьёвка Кубка России. В Пути регионов борьбу продолжают восемь команд, и по итогам жеребьёвки они составили четыре пары. Результаты приводим ниже:
«Балтика» - «Урал»;
«Тюмень» - «Амкар»;
«Шинник» - «Чайка»;
«Сочи» - «Спартак» Кострома.
Матчи шестого раунда Пути регионов в Кубке России запланированы на период с 29 по 31 октября. Точное расписание игр будет опубликовано позже.
Отметим, что победители этой стадии пройдут в следующий этап Кубка России, где пересекутся уже с представителями Российской премьер-лиги.
Действующим обладателем кубка России является «Зенит».
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