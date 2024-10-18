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Состоялась жеребьёвка Кубка России

18 Октября 2024 • 15:53 Комментировать

В пятницу состоялась жеребьёвка Кубка России. В Пути регионов борьбу продолжают восемь команд, и по итогам жеребьёвки они составили четыре пары. Результаты приводим ниже:

«Балтика» - «Урал»;

«Тюмень» - «Амкар»;

«Шинник» - «Чайка»;

«Сочи» - «Спартак» Кострома.

Матчи шестого раунда Пути регионов в Кубке России запланированы на период с 29 по 31 октября. Точное расписание игр будет опубликовано позже.

Отметим, что победители этой стадии пройдут в следующий этап Кубка России, где пересекутся уже с представителями Российской премьер-лиги.

Действующим обладателем кубка России является «Зенит».

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Кубок России
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