В пятницу состоялась жеребьёвка Кубка России. В Пути регионов борьбу продолжают восемь команд, и по итогам жеребьёвки они составили четыре пары. Результаты приводим ниже:

«Балтика» - «Урал»;

«Тюмень» - «Амкар»;

«Шинник» - «Чайка»;

«Сочи» - «Спартак» Кострома.

Матчи шестого раунда Пути регионов в Кубке России запланированы на период с 29 по 31 октября. Точное расписание игр будет опубликовано позже.

Отметим, что победители этой стадии пройдут в следующий этап Кубка России, где пересекутся уже с представителями Российской премьер-лиги.

Действующим обладателем кубка России является «Зенит».