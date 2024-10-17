Вечером четверга завершился последний, восьмой матч пятого по счёту раунда Пути регионов Кубка России. В нём песчанокопская «Чайка» уверенно обыграла «Знамя Труда» из Орехово-Зуево – 2:0. Таким образом, мы знаем все восемь команд, которые сыграют в следующем раунде. Это следующие клубы:

«Амкар» (Пермь);

«Балтика» (Калининград);

«Сочи»;

«Спартак» (Кострома);

«Тюмень»;

«Урал» (Екатеринбург);

«Чайка» (Песчанокопское);

«Шинник» (Ярославль).

Жеребьёвка шестого раунда Пути регионов пройдёт 18 октября. Отметим, что среди всех восьми команд есть один представитель Второй лиги Б – «Амкар». Также шесть команд представят Мелбет-Первую лигу, одна – Вторую Лигу А, костромской «Спартак».