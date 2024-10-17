«Чайка» спокойно прошла «Знамя Труда» в Кубке

«Чайка» и «Знамя Труда» в четверг провели матч в рамках Пути регионов национального Кубка. В середине первого тайма повела команда, представляющая Песчанокопское, - после подачи углового отбились гости, мяч вышел за пределы штрафной площади, но с 27 метров, находясь по центру ворот, с левой ноги в верхний угол пробил Андрей Ивашин - 1:0. В конце первого тайма перехватил мяч Ярослав Арбузов и отдал на правый край штрафной площади, прострел от Данилы Янова, замыкал Владислав Руденко и невероятным образом с метра направил игровой снаряд выше ворот.

После перерыва Янов в чужой штрафной площади выходил под углом на рандеву с вратарем, который отразил этот удар. Арбузов выкатил под удар Ивашину, который оказался один на один с голкипером, но не сумел его переиграть. В концовке «Чайка» все же забила снова - Ивашин бросил аут, мяч перевели на Максима Левина, тот отыграл в сторону на Данила Пелиха, который с правой ноги пробил в дальний угол - 2:0.

«Чайка» очень уверенно шагнула в следующий раунд.