«А такое бывает?»: Игрок «Чайки» не забил в пустые ворота с метра

Вечером четверга проходит игра Пути регионов Кубка России между песчанокопской «Чайкой» и клубом «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Во время первого тайма встречи случился любопытный эпизод.

Так, форвард «Чайки» Владислав Руденко под конец первого тайма получил идеальную передачу с правого фланга штрафной гостей. Принял мяч нападающий прямо перед воротами соперника, но удивительным образом перебросил спортивный снаряд через перекладину ворот. Таким образом, на табло сохранилось минимальное преимущество хозяев – 1:0.

Текстовую трансляцию матча «Чайка» - «Знамя Труда» проводит наш портал.