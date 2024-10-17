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«А такое бывает?»: Игрок «Чайки» не забил в пустые ворота с метра

17 Октября 2024 • 20:15 Комментировать
Чайка
2:0
Знамя Труда
окончен

Вечером четверга проходит игра Пути регионов Кубка России между песчанокопской «Чайкой» и клубом «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Во время первого тайма встречи случился любопытный эпизод.

Так, форвард «Чайки» Владислав Руденко под конец первого тайма получил идеальную передачу с правого фланга штрафной гостей. Принял мяч нападающий прямо перед воротами соперника, но удивительным образом перебросил спортивный снаряд через перекладину ворот. Таким образом, на табло сохранилось минимальное преимущество хозяев – 1:0. 

Текстовую трансляцию матча «Чайка» - «Знамя Труда» проводит наш портал.

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