Радимов назвал позором выступление «Родины» в Кубке России

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов критически высказался о выступлении столичной «Родины» в Кубке России. Московская команда в 1/16 Пути регионов уступила «Спартаку» из Костромы.

«Пожертвовать кубком, так проиграв. Жертвовать Кубком, когда вы участвуете в двух турнирах? Кроме слова «позор», на ум ничего не приходит», - высказал мнение эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московская команда проиграла «Спартаку» со счетом 1:2. В турнирной таблице Мелбет-Первой лиги «Родина» с 19 баллами занимает девятое место, отставая от лидера на семь очков.