«Сочи» легко прошёл ульяновскую «Волгу»

«Сочи» и ульяновская «Волга» не создали много моментов в кубковом матче.

В середине первого тайма угловой удар заработали сочинцы, подача от Никиты Бурмистрова, пролетели все игроки мимо мяча, Руслан Магаль завершал этот кросс, но и сам не ожидал, что мяч ему достанется, - выше. Подача углового на линию вратарской, выше всех прыгнул Вячеслав Швырев, который и переправил мяч в дальний угол ворот - 1:0. Дотащили мяч до чужих владений хозяева, передача Марка Носатого не вышла, да он и оказался на газоне, но мяч отскочил к Швыреву, который покатил в сторону, а Руслан Барт пробил точно - 2:0.