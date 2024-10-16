«Сочи» легко прошёл ульяновскую «Волгу»

«Сочи» и ульяновская «Волга» не создали много моментов в кубковом матче.
В середине первого тайма угловой удар заработали сочинцы, подача от Никиты Бурмистрова, пролетели все игроки мимо мяча, Руслан Магаль завершал этот кросс, но и сам не ожидал, что мяч ему достанется, - выше. Подача углового на линию вратарской, выше всех прыгнул Вячеслав Швырев, который и переправил мяч в дальний угол ворот - 1:0. Дотащили мяч до чужих владений хозяева, передача Марка Носатого не вышла, да он и оказался на газоне, но мяч отскочил к Швыреву, который покатил в сторону, а Руслан Барт пробил точно - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Швырев Вячеслав33'
|(2:0) Барт Руслан89'
Заболотный Николай•Чирков Макар•Калинов Стефан•Лазарев Вадим•Литвинов Вячеслав•Магаль Руслан•Шагиахметов Руслан• 38'Бурмистров Никита66' (Никитин Кирилл (66') •Начо Сааведра66' (Барт Руслан (66') •Сафронов Илья66' (Носатый Марк (66') •Швырев Вячеслав
Шайхутдинов Владимир•Чупин Валерий•Максименков Илья•Солодаренко Валентин•Коробов Дмитрий•Ковалёв Константин•Новиков Максим•Жиронкин Виталий•Билалов Билал•Минаев Роман•Полях Данил
16 октября. Стадион "Фишт" (Сочи).
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