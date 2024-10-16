«Балтика» забила 4 мяча в ворота «Торпедо»

В центральном матче пятого раунда кубкового Пути регионов «Торпедо» принимало «Балтику».

Алекс Фернандес открыл счет с пенальти, когда практически по центру ворот пробил, а голкипер отправился в правый угол. Виталий Шитов из правой части штрафной прострелил в центр к линии вратарской на Мамаду Камара, а тот под прессингом защитника развернулся и покатил мяч в правую штангу. Никита Маляров получил мяч от Николая Титкова на правом фланге и прострелил в центр вратарской, защитник в простой ситуации снаряд выбить не сумел, а Илья Стефанович с близкого расстояния поразил цель. Алекс Фернандес из глубины сделал передачу в левую часть штрафной на Ивана Зазвонкина, а тот технично ушёл от опекуна, после чего идеально закрутил в дальний угол - 0:3 к перерыву.

В начале второго тайма Зазвонкин получил мяч у левого края штрафной и прострелил в центр на Алекса Фернандеса, а тот с восьми метров без сопротивления пробил в левый угол - 0:4. На 90-й минуте Владислав Галкин справа ворвался в штрафную гостей и от лицевой прострелил в центр вратарской, а Максим Максимов удивительным образом пробил гораздо выше пустых ворот.

«Балтика» уверенно прошла в следующий раунд.