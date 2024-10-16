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«Балтика» забила 4 мяча в ворота «Торпедо»

16 Октября 2024 • 21:30 Комментировать
Торпедо Москва
0:4
Балтика

В центральном матче пятого раунда кубкового Пути регионов «Торпедо» принимало «Балтику».

Алекс Фернандес открыл счет с пенальти, когда практически по центру ворот пробил, а голкипер отправился в правый угол. Виталий Шитов из правой части штрафной прострелил в центр к линии вратарской на Мамаду Камара, а тот под прессингом защитника развернулся и покатил мяч в правую штангу. Никита Маляров получил мяч от Николая Титкова на правом фланге и прострелил в центр вратарской, защитник в простой ситуации снаряд выбить не сумел, а Илья Стефанович с близкого расстояния поразил цель. Алекс Фернандес из глубины сделал передачу в левую часть штрафной на Ивана Зазвонкина, а тот технично ушёл от опекуна, после чего идеально закрутил в дальний угол - 0:3 к перерыву.

В начале второго тайма Зазвонкин получил мяч у левого края штрафной и прострелил в центр на Алекса Фернандеса, а тот с восьми метров без сопротивления пробил в левый угол - 0:4. На 90-й минуте Владислав Галкин справа ворвался в штрафную гостей и от лицевой прострелил в центр вратарской, а Максим Максимов удивительным образом пробил гораздо выше пустых ворот.

«Балтика» уверенно прошла в следующий раунд.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:4Балтика
  19'Фернандес Алекс II (0:1)
  37'Стефанович Илья (0:2)
  45'Зазвонкин Иван (0:3)
  50'Фернандес Алекс II (0:4)
Волков МихаилБайтуков РусланКузьмичёв ИванИваньков АлександрНасыров ИсламжанКостин АндрейОрехов АлександрШитов ВиталийЧервяков Руслан  24' 64' (Галкин Владислав ( 64') Камара МамадуКорян Аршак
Запасные: Роганович БоянБородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорЧурич МариоМаксимов МаксимБабурин ЕгорБотнарь ВиталийКоледин ЮрийМанелов ИраклийНетфуллин РавильГорбунов Игорь
Любаков ЕгорБегун Дмитрий 67' (Никишин Кирилл ( 67') Андраде КевинТерентьев ДенисОсипов АлександрАванесян ТигранМаляров КириллТитков Николай 67' (Савицкий Иван ( 67') Фернандес Алекс IIЗазвонкин ИванСтефанович Илья
Запасные: Бозов НикитаТерещук НикитаСвинов ИльяГлушков Никита АндреевичКалачёв ИльяИсик Артём_Gasanbekov O.
16 октября. Стадион "Лужники" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
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