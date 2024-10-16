«Тюмень» с «Аланией» забивали только в серии пенальти

В кубковом матче «Тюмень» и «Алания» безуспешно пытались открыть счёт.

На пятом минуте Кирилл Косарев красиво разобрался в центре штрафной гостей и с убойной позиции пробил по воротам, однако этот удар парировал голкипер, своевременно сокративший угол обстрела. Станислав Поройков по центру протащил мяч вперёд и отдал пас в левую часть штрафной на Косарева, который с близкого расстояния пробил во вратаря.

Во втором тайме Андрей Марьянов слева ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр на Артёма Воропаева, а тот с семи метров пробил рядом с левой штангой. Нури Абдоков зацепился за мяч в центре штрафной хозяев и выполнил скидку к левому углу вратарской на Таймураза Тобоева, а тот в одно касание низом пробил в створ, но вратарь ногой парировал этот выстрел.

В серии пенальти победили хозяева - 4:3.