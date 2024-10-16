Костромской «Спартак» выбил «Родину»

В пятом раунде кубкового Пути регионов «Родина» забила костромскому «Спартаку» уже на первой минуте. Передача в центр на Алана Агаева, который скинул мяч на правую штангу, и ее уверенно замкнул Амур Калмыков - 1:0. На восьмой минуте подача с левого края со штрафного, Александр Саплинов из центра пробил в левый угол и уложил мяч впритирку с левой стойкой - 1:1. Внезапно получил Максим Чиканчи мяч на линии штрафной, после чего пробил в правую шестерку, но сумел выручить свой коллектив вратарь.

После перерыва с правого угла поля последовала подача в центр штрафной, где Дениса Жилмостных забыли оппоненты, и тот спокойно переправил сферу в сетку - 1:2. Тут же забил Жилмостных еще один гол в ворота соперника, но судья почему-то отменил его. Очень и очень странный момент.

«Спартак» в итоге добыл волевую победу и остался в Кубке.