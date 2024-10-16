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Костромской «Спартак» выбил «Родину»

16 Октября 2024 • 19:01 Комментировать
Родина Москва
1:2
Спартак Кострома

В пятом раунде кубкового Пути регионов «Родина» забила костромскому «Спартаку» уже на первой минуте. Передача в центр на Алана Агаева, который скинул мяч на правую штангу, и ее уверенно замкнул Амур Калмыков - 1:0. На восьмой минуте подача с левого края со штрафного, Александр Саплинов из центра пробил в левый угол и уложил мяч впритирку с левой стойкой - 1:1. Внезапно получил Максим Чиканчи мяч на линии штрафной, после чего пробил в правую шестерку, но сумел выручить свой коллектив вратарь.

После перерыва с правого угла поля последовала подача в центр штрафной, где Дениса Жилмостных забыли оппоненты, и тот спокойно переправил сферу в сетку - 1:2. Тут же забил Жилмостных еще один гол в ворота соперника, но судья почему-то отменил его. Очень и очень странный момент.

«Спартак» в итоге добыл волевую победу и остался в Кубке.

Протокол игры  
Родина Москва1:2Спартак Кострома
(1:0) Калмыков Амур1'  
  8'Саплинов Александр (1:1)
  48'Жилмостных Денис (1:2)
Корякин АлександрАнтонов ИльяЧернышёв ДаниилГапечкин АлександрАгаев АланКлещенко АлександрСтефанишин АндрейКане МамадуКожедуб СвятославКалмыков АмурМалыгин Дмитрий
Запасные: Данилов ТимофейКолобов ЕфимЮдинцев ГеоргийМаркитесов ДмитрийБурлаков МатвейШилов ДмитрийТрунтаев ЕгорСангаре ДэвидБирюков АртёмАбдусаламов МагомедхабибПопов Омар
Гайдаш МихаилБугриёв СергейМаксим ИгнатьевКаптилович ДмитрийСупранович НикитаЖилмостных ДенисЧурсин КириллНемченко АнатолийСадов ДмитрийСаплинов АлександрЧиканчи Максим
Запасные: Дряев АрсенРубцов ИльяГенчу НиколайТерехов ДенисСерасхов АлександрЕгурнев АлександрДемьянов Виктор
16 октября. Стадион "Sapsan Arena".
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Родина Москва

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