«Урал» легко прошёл «Сокол» в Кубке

В третьем матче пятого раунда кубкового Пути регионов «Сокол» принимал «Урал».

Гости повели в одной из первых атак - после передача справа от Ильи Ишкова его тезка Порохов красиво в прыжке переправил мяч в сетку, 0:1. На 30-й минуте Мингиян Бевеев с правого фланга подачу в центр исполнил, Порохов скинул мяч под удар Ишкову, который с левой ноги пробил в угол ворот, кипер отразил удар, но мяч от его рук влетел в верхний угол ворот - 0:2.

На экваторе второго тайма Тимур Аюпов подобрал мяч, отдал на Эрика Бикфалви, который в касание вернул Аюпову, а тот на встречном движении поймал вратаря и мягко катнул игровой снаряд в угол - 0:3. В концовке у хозяев подача со стандарта, скидка, мяч попал во Владислава Шпитального, который не был в офсайде и отскочил к Артёму Максименко, а тот переправил его в ворота - 1:3.

Напомним, что сегодня в следующий раунд также шагнули «Шинник» и «Амкар».