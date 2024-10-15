«Амкар» прошёл «Композит» в Кубке

«Амкар» с «Композитом» соперничали в рамках кубкового Пути регионов.

Уже на второй минуте момент у гостей - голкипер «Амкара» отразил удар соперника с нескольких метров. С правой стороны с приличной дистанции удар наносился со стороны хозяев - и мяч внедрился в дальнюю боковую стойку. На 41-й минуте Джамал Дибиргаджиев подкараулил благоприятный для себя рикошет и с правого угла вратарской в отсутствие какой-либо опеки проткнул мяч в створ мимо выдвинувшегося ему навстречу голкипера - 1:0. Дибиргаджиев отправил мяч в чужие ворота из центральной зоны, но не оформил дубль, ведь находился в положении «вне игры».

После перерыва Даниил Промошкин с левой стороны стал угрожающе приближаться к чужим воротам и ударил примерно с угла вратарской, а кипер отразил мяч. Илья Кубышкин отлично пробил с дальнего штрафного удара в правую часть створа под перекладину - вратарь отразил мяч на угловой.

«Амкар» в итоге победил со счетом 1:0 и прошел в шестой раунд.